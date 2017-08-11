苗縣府負債破600億 百萬補助鄉鎮市長訪歐挨轟

2017-08-11 18:58

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府財政困窘，但8月26日起將補助18鄉鎮市長赴中歐考察10天，每人補助94000元，有11人參加，引發外界質疑時機不宜。有議員抨擊，鄉鎮市公所也有編列首長出國考察預算，苗縣府重覆編列是浪費公帑。縣府民政處回應，這是每任讓鄉鎮市長出國考察取經，是4年一次，30多年來都是如此。

主計處：經費來自經濟部給的招商獎金

主計處說，這筆出國經費是以經濟部給的招商獎金編列。

苗縣府指出，苗栗縣截至104年底負債高達676億元，縣長徐耀昌上任要求核實編列，全面撙節開銷，今年已償還約26億元。

議員批：重覆編列考察預算、浪費公帑

民進黨籍縣議員羅貴星抨擊，去年審查苗縣府總預算時，就反對編列這筆100多萬元的預算，主要是各鄉鎮市公所原本就有編列首長出國考察預算，苗縣府重覆編列，根本是浪費公帑，尤其縣府財源困窘，應以節流為主，而非循「慣例」做事。

苗縣府指出，縣政的發展與推動，是透過與地方鄉鎮市共同合作，而各鄉鎮市是構築縣政業務的重要鋼樑，鄉鎮市長更是地方建設的建築師。因此，苗縣府依循往例，安排鄉鎮市長考察案件，並依據當前之施政政策，及各鄉鎮市長之建議，以具有「慢城」理念之歐洲地區為考察區域，以作為未來在觀光政策、經濟建設、社會福利的政策參考。

苗縣府民政處說，目前有苗市、頭份、苑裡、西湖、銅鑼、造橋、泰安等7鄉鎮市長未參加，此次將考察奧地利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞等國家，由副縣長帶團，苗縣府民政處、社會處、文觀局都會派員參加。