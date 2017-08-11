司改委員批議題「蒸發」 法務部、司法院：持續努力

2017-08-11 18:13

〔記者黃欣柏／台北報導〕擔任司改國是會議第五分組委員的律師賴芳玉、交通大學科法所教授林志潔等人，今天召開記者會質疑性別、兒少議題在總會中「人間蒸發」，司法院與法務部也分別發布新聞稿回應，強調相關議題都在持續努力，絕無「蒸發」情形。

司法院回應說，第五分組的決議與司法院長期的努力方向一致，因此有部分已經完成，也有部分正在努力中，其他非司法院權責的決議，也會配合政策進行跨部會協商，絕不會有議題蒸發的問題。

法務部稍早也表示此事「有所誤會」，國是會議的決議多達200多項，法務部只能先就核心業務提出改革方案，未來也會充分吸納外界關心的兒少、性別議題，但因為涉及司法院與警政、社福、醫療等單位，尚有賴未來跨部會協商推動，其中也有部分工作已經在推動中，其餘項目也會持續努力。

法務部也列舉出目前已在努力的項目，包括「推動性侵害案件專業證照及專家協助訊問制度」、「推動被害人訴訟參加」、「少年矯正機關收容處遇實施條例草案」、「矯正署增加臨床心理師、社會工作等專業人力」、「推動毒品少年犯多元處遇」、「配合衛福部防治兒虐」等，此外法務部下也已增設「性別平等專案小組」，持續關注性平議題。

至於有關通姦除罪化、兩小無猜條款與優生保健法修法部分，因輿論意見尚有正反爭議，將持續尋求共識；另針對少年撫育院改制為少年矯正學校部分，本就是法務部持續推動的政策之一，但改制所需的經費及人力甚多，仍需等政府財政及人力到位。