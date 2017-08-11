陳歐珀暗批施政不利 林聰賢：不會駛船嫌溪水彎

2017-08-11 17:25

［記者林敬倫／宜蘭報導］立委陳歐珀昨在廣播節目暗指農委會主委、前宜蘭縣長林聰賢縣長任內施政不利，是造成宜縣下屆選情吃緊的主因，但今日受訪時陳歐珀又改口稱林為拜把兄弟，林聰賢受訪時回應，選縣長就像大家要選船長，相信民眾不會選「不會駛船嫌溪水彎」的船長，這場選戰應該是對外的競爭非對內的鬥爭。

宜蘭縣長選戰進入白熱化，相較國民黨陣營一「姿」獨秀，民進黨呈現陳歐珀、宜蘭市長江聰淵及冬山鄉長謝燦輝3強鼎立的局面，陳歐珀昨更上廣播節目批評縣府施政不得民心，暗指宜蘭選情危機是地方執政不利，砲口直接對向林聰賢。

今日受訪時，陳又改口稱林為拜把兄弟，希望能共同為宜蘭縣承擔問題，頗有緩頰意謂；但林聰賢回應，宜蘭縣大家稱為民主聖地，縣民選縣長有高標準，大家都知道當初他是在很困頓的情況挑戰縣長，得到縣民認同後才順利成功，其實選縣長就像大家要選船長一樣，民眾不會選一個「不會駛船嫌溪水灣」的船長。

林聰賢也針對他的爭議施政解釋，他說，農地農用的問題，是凸顯在農發條例修訂以後，中央有許多的配套不足，宜縣要落實管理，可能讓很多鄉親認為他沒有照顧農民，但其實這是在保障所有人，只要合法，就不會受到這個政策的影響。

林聰賢說，至於地價稅的問題，是因為中央所規定的3年調整一次級距太大，因為這裡面有財產總歸戶的問題，當時府內的研判確實不夠周延，後來也及時導正，雖然做法沒有周全的，他會去面對與檢討，但對的事情就應該堅持，任何一個施政者一定是要為縣民最大的福祉考量，當然任何的公共政策，他都樂於接受大家的評判。

林聰賢說，選舉是要團隊合作，宜縣這場選舉應該是對外的競爭而非對內鬥爭，他相信民進黨是民主的政黨，一開始大家會有一些競合上的對話跟競爭，這只是一個過程，相信黨內一定有良好的機制，選出適合的參選人。