溪南發展 黃偉哲提政策

2017-08-11 17:22

〔記者邱灝唐／台南報導〕立法委員黃偉哲今日召開記者會，提出對溪南地區產業、經發策略、交通問題和治水的政策。他希望透過優化各區產業環境、拓展商業與文化觀光、改善交通瓶頸與淹水問題，回應市民迫切期待的需要。

黃偉哲表示，溪南地區將分成主城區、新興區和南科、綠能與新化3大策略發展區，強化主城區的文化觀光優勢，台南有比台北更好的文化條件，安南、永康及仁德等新興區則營造宜居、自給自足的生活圈，否則歸仁的居民一定要到東區才有生活機能，那交通該有多繁忙，南科、沙崙及新化等策略發展區則是工農並進，持續發展區域亮點產業。另外，他也將規劃以「國8廊道」為主軸的產業聚落和以綠能聚落為主軸的「產學86」，串聯南科、樹谷園區及新吉工業區等地，特別是台南的工業區分為中央和地方管轄，制度相當雜亂，有礙發展。

對於近來討論熱門的捷運和治水，黃偉哲表示，台南目前對於捷運的需要還沒那麼緊迫，但輕軌絕對需要，輕軌造價只有捷運的6分之1到8分之1，不會有太大的負擔又可以解決交通人流。針對治水方式，他指出，台南目前是25年保固頻率，但不一定要把年限拉長，畢竟資源有限，與其一昧追求最高標準，不如讓民眾有感不淹水比較重要；至於流經台南的曾文溪、將軍溪或安平運河，黃偉哲說，淨化水質和建設汙水下水道也是他努力的目標，否則河川沒有清淨的一天。