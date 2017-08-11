國民黨反嗆民進黨 許多基金會「以文教之名搞政治」

2017-08-11 17:13

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨日前已向行政院不當黨產處理委員會申報黨產，今天引來民進黨召開記者會呼籲「如實」申報，國民黨文傳會副主委李明賢下午反嗆民進黨，政黨財產申報是黨產會業務，請民進黨中央不要越俎代庖，逾越分際，還質疑民進黨政治人物許多的基金會，其實是「以文教之名，大行政治活動之實。」

李明賢說，民進黨自稱7月完成財產申報，並列了「唯一」的附隨組織新境界文教基金會，還說民進黨的申報資料可以成為國民黨的示範，但事實上，民進黨政治人物成立基金會，不少是以文教之名，大行政治活動之實。

他進一步質疑，難道小英教育基金會、台灣維新基金會、高雄文化基金會、超越文創教育基金會，這些分別由總統兼民進黨主席蔡英文、駐日代表謝長廷、高雄市長陳菊、前民進黨主席蘇貞昌等人所控制的基金會，都不算是民進黨的附隨組織？民進黨如今還好意思自吹自擂，讓人嘆為觀止！

對於民進黨指稱國民黨基金會眾多，李明賢說，民進黨完全是信口開河，若有證據，都請提交黨產會，他相信蔡政府的黨產會一定會針對這些資訊清查到底，民進黨不用操心。

他還說，國民黨若有任何黨產數字落差，歡迎大家檢舉，但若拿不出證據，就請民進黨停止政治操作，否則只是坐實了執政黨以公權力政治追殺在野黨的指控。

至於民進黨批評國民黨「住帝寶在哭窮」，李明賢反駁說，歷經綠營一年來的政治追殺、凍結資產，國民黨的財務狀況早已十分困窘，反觀民進黨前後任主席蔡英文、陳水扁都住豪宅，到底那個政黨家大業大，相信民眾心中自有定見。