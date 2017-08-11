基本工資調漲 林伯豐：兼職和邊際勞工先調

2017-08-11 16:55

〔記者羅倩宜／台北報導〕基本工資審議委員會將於下週五（18日）召開，對於勞方代表喊出基本月薪從現行2.1萬調高到2.6萬元以上，工商團體表示，在一例一休尚未修法前，資方負擔仍大，不宜調漲基本工資。「如果真的要調，先從兼職和邊際勞工的時薪開始調起。」

工商協進會理事長林伯豐今（11日）率理監事與總統蔡英文會談，針對一例一休、限電、產業等議題提供8大建言。包括一、修訂產業創新條例，鼓勵物聯網或人工智慧；二、已維修完成的核電應儘速恢復運轉，核四也應列入考量；三、一例一休應儘速修法，加班時數核實計算，加班費簡化為兩倍，每月加班上限60小時；變動工時則以3個月或6個月總量管制；四、稅制改革：調降個人所得稅，營所稅不宜增加；五、環評由政府掌控，不宜由環評委員主導；六、吸引高階人才來台，法令應更友善；七、改善兩岸關係，促進民間交流。八、行政區域整併，如北北基、高高屏合併，以提升行政效率。

勞動部即將在18日召開基本工資審議委員會，勞方已率先喊出調漲至2.6萬元，與目前的2.1萬元相較，漲幅甚大。工商協進會表示，與總統會談時也提到工資問題，資方認為在一例一休尚未修法前，不宜調漲基本工資，若真的有必要調漲，先調時薪，因為兼職勞工及邊際勞工較能受惠。目前基本工資時薪是133元。工商團體認為，若調漲基本月薪，絕大多數台灣勞工享受不到，受惠的只有在台41萬名外勞的一部分。

遠東集團總裁徐旭東也建議總統，基本工資若要調升，不如先給公務員加薪。林伯豐轉述，「總統反問：『你們企業會不會給員工加薪？』徐旭東明確表示『會！』」