99歲「慶春仙」過世 南投人難忘他的明信片布施法

前立委陳志彬（左）和父親陳慶春。（資料照，記者陳鳳麗攝）

2017-08-11 16:48

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣政壇前輩陳慶春上月底以99歲高齡無疾仙逝，與老伴僅差8天離世，曾任縣議員和省議員，兒子陳志彬也同樣擔任過縣議員、省議員而傳為政壇佳話。「慶春仙」最讓地方懷念的是他的明信片布施法，即寄明信片給清寒戶，請其拿明信片到上述所寫的米店領米，受過幫助的民眾至今難忘。

陳慶春，人稱「慶春仙」，小他7歲的老伴陳謝守比他早8天過世，家人怕老先生承受不住，將後事悄悄移往私人葬儀社辦理，而老先生卻在8天後無疾過世，家人上週六低調地為兩老舉辦家祭。

陳慶春曾擔任南投縣議員和台灣省議員，他的長子陳志彬克紹箕裘也先後擔任過縣議員和省議員，後來更上層樓擔任立委，「慶春仙」另一個兒子陳志榕則擔任過草屯鎮代會主席，父子3人都清廉、樂善好施，而讓地方人士津津樂道。

老一輩的草屯人最懷念「慶春仙」的明信片布施方式，據了解，他擔任省議員期間曾取得清寒民眾的資料，一一寫明信片給這些人，向他們問候之餘，也請他們拿著該明信片到上面寫的米店領米回家，除寄明信片外，他不打擾也不討人情。

陳志彬形象佳，曾有意角逐南投縣長，但在國民黨初選敗給前縣長李朝卿，後來退出政壇，陳慶春雖然也覺得可惜，但豁達地要兒子開心過平凡人的生活。