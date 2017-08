中華台北島改回Taiwan 苗博雅暗諷林義傑「失敗主義者」

2017-08-11 16:24

〔記者鄭鴻達/台北報導〕世大運媒體手冊重新上線,將涉及地理意義名詞用語從「Chinese Taipei」改回「Taiwan」。由於超馬好手林義傑昨天諷刺時代力量立委黃國昌「真的不知道體育」,社民黨發言人苗博雅於臉書發文暗諷林義傑,「恭喜失敗主義再次證明失敗主義的失敗」。

世大運英文版媒體手冊日前被發現,將具地理意義性質的「Taiwan」寫成「Chinese Taipei」,形成「Introduction of Our Island-Chinese Taipei!(介紹我們的島嶼─中華台北!)」、「Chinese Taipei is long and narrow(中華台北地形狹長)」等古怪語句,引發爭議。

對此,林義傑昨天發文點名黃國昌「你真的不知道體育」,並諷刺黃「不懂,又要把一般沒受專業訓練於體育的人民操作成你要的『不懂』」,強調各國在世大運要依奧委會模式,「愛國很重要」,但黃應知道國際規則,抗議對象應是奧委會,也引來不少論者應和。

對於世大運手冊內容最後將地理意義的名詞從「Chinese Taipei」改回「Taiwan」,苗博雅開酸、反串說,「這是國際慣例啦,不懂不要亂講」、「你不懂體育啦」、「政治歸政治,體育歸體育,卡咪龜卡咪啦」,但強調「可是據理力爭,反彈有效耶,抱歉囉。」

苗博雅最後還不忘補刀,「中華台北的首都是台北,台北是體驗台北文化最讚的地方」。更暗諷林義傑及支持其論調者「恭喜失敗主義再次證明失敗主義的失敗。」火藥味十足。

#世大運媒體手冊英文版:https://data.2017.gov.taipei/001/HamaTestUpload/123/636379840590994941.pdf