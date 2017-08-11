挨王世堅罵 柯反擊：不要把這東西作為個人政治使用！

面對王世堅批評世大運，柯文哲重砲回擊：「不要把這個作為個人政治使用。」（記者方賓照攝）

2017-08-11 16:45

〔即時新聞／綜合報導〕世大運英文手冊由於將「Taiwan」換成「Chinese Taipei」，引起各界砲火不斷，雖然台北市政府已解釋是被FISU改動，但台北市議員王世堅今（11）日接受廣播專訪談世大運，認為市長柯文哲說謊。而柯文哲下午受訪也重砲回應，表示絕對不會矮化自己，雖然無法每件事盡如國人期待，「但不要把這種東西當作你個人的政治（籌碼）使用。」

綜合媒體報導，王世堅上午痛批柯文哲，世大運售票情況慘澹，把賽事作為個人秀，爆料萬名選手中還有千人的安全資料未通過安檢。另外，王世堅認為柯文哲說謊，FISU這幾年都使用「Taiwan」，連我國取得舉辦權時也說「恭喜台灣」。此次手冊中的自我矮化是「柯文哲與中共理應外合」。

對此質疑，柯文哲下午接見機器人世界盃選手後受訪，重砲回擊王世堅「不要隨便說人家說謊」。柯文哲指出，辦國際賽事背後的心酸不用在這裡跟大家說，這是一場又一場的拉鋸戰，也許沒辦法每件事達到國人期望，但也反問王世堅，辦這麼大的國際比賽，「我們會自己矮化自己嗎？不可能，一定是在國際現實的壓力下，我們會盡最大的努力去處理」、「但是不要把這種東西當作你個人的政治使用。」

而對於王世堅爆料選手資料問題，柯文哲表是因為我國被踢出國際刑警組織，維安資料都必須拜託美、日幫忙，「我承認還有10分之1的選手還沒比對完，因為資料不是我們的，要拜託人家借我們」、「這時候應該表達支持，而不是每天看我們自己看衰自己，神經病」。柯文哲也認為，應該以辦喜事的精神來面對活動，而不是每天在後面謾罵，「那什麼心態，我就很討厭」