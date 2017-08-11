推動台灣入聯 蔡明憲：台灣是日本國安的一部分

2017-08-11 17:16

〔記者彭琬馨／台北報導〕為推廣台灣正名運動、剛從東京返台的台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，我國以台灣名義重返聯合國獲高達8成民眾支持，9月協進會將派出宣達團赴聯合國紐約總部，串連美、日、歐洲等支持台灣的力量，表達台灣人民加入聯合國的心聲；不過前駐外大使徐勉生昨投書媒體指出，以台灣現況，要加入國際組織「光靠志氣不能成功」，中國點頭才是重點，呼籲推動入聯的民間團體應正視台灣面臨的國際現實。

台灣聯合國協進會9日自日本東京返台，理事長蔡明憲表示，此行拜會4位自民黨參眾議員，包含現任國家公安委員會委員長山谷惠里子、現任参議院文教科學委員長赤池誠章、日本「日華懇談會」幹事長古屋圭司、眾議員長尾敬與民進黨眾議員田嶋要。

蔡明憲在拜訪自民黨時表示，台日是命運共同體，安全防衛合作才能有效嚇阻中國人民解放軍的侵略，日本國會要有認知，台灣是日本國家安全的一部分，建議自民黨議員支持將台灣納入美日安保條約的一部分，建立類似北大西洋公約組織的單位，共同嚇阻中國確保亞太地區的和平與安全；蔡明憲表示，感謝日本政府支持台灣參與世界衛生組織，9月份UN宣達團將會代表台灣8成的民意出發，盼能獲得日本政界的支持。

由於一年一度的聯合國大會即將召開，雖政府尚未正式對外公布今年的推案主軸，許多民間團體已開始躍躍欲試。對此，前駐外大使徐勉生昨在媒體投書指出，台灣若想重返聯合國，只有一、奪回聯合國代表權，把中共趕出去；二、以新會員身分加入；三、以「一個中國，兩個代表團」等三種方式參與。

徐勉生認為，第一種方式雖在理論上可行，實務上卻做不到；他指出，台灣要加入聯合國須經安全理事會同意，但因中國為握有否決權的常任理事國之一，安理會審議台灣入聯案時必定遭中國否決，第二種方式基本上也不可。

他認為，蔡政府上台後的兩岸關係逐步惡化，想推動「一個中國，兩個代表團」也退回原點。

徐勉生說，以台灣現況，想加入國際組織光靠志氣不能成功，還得經中共點頭，「這就是國際現實」，盼要推動入聯的民間團體，也能看清楚台灣當前的國際處境。