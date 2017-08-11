姚文智批找網紅宣傳自己 柯：嘴巴長在人家身上

2017-08-11 16:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕有意競逐台北市長寶座的民進黨立委姚文智今天上午再度出招，他帶著多位國際部落客參觀世大運場館，並批評現任市長柯文哲找網紅拍廣告只是想包裝自己，同時呼籲民進黨中央與他分手自行提名人選。柯下午受訪表示，嘴巴在人家身上他也不需要講太多，「他不能代表民進黨，他只是一個人而已」。

柯文哲下午接見機器人世界盃選手後接受媒體聯訪，對姚文智批評他花錢包裝自己，柯無奈的說「嘴巴在人家身上，我也沒有必要跟人家（鬥嘴）」，他要大家看看台灣過去舉辦國際賽事，當時那些廣告費用是怎麼買的，這次辦世大運，他還是盡量用最少的花費讓世大運被大家看到，對人家批評他覺得自己不需要講太多。

至於姚文智呼籲民進黨中央別再和柯合作？柯說姚文智不是民進黨，不能代表民進黨，他只是一個人而已。

此外，民進黨籍市議員王世堅今早接受媒體專訪時批評柯文哲說謊，過去FISU從未避諱談到「Taiwan」，官網上也有「Taiwan」的字樣，但柯第一時間卻將責任推給他人，讓他覺得非常糟糕。

柯文哲回嗆，不要隨便說人家說謊，更2度強調不要把世大運當作個人政治使用。他直言，辦這麼大的國際比賽，「你想想會自我矮化嗎？」，一定是在國際現實壓力下做最大努力去處理，在國際場合，辦這種國際大賽背後的辛酸不用在這邊去跟大家說講，都是一場又一場的拉鋸戰，在國際局面下，沒有辦法每一件事情百分百達到國民的期望，

柯最後也加重語氣強調，「但是！不要把這種東西當作你個人政治使用，辦這種國際比賽，背後的辛苦不需要再強調。」