姚文智批找網紅宣傳自己 柯：嘴巴長在人家身上

2017-08-11 16:08

〔記者沈佩瑤／台北報導〕有意競逐台北市長寶座的民進黨立委姚文智今天上午再度出招，他帶著多位國際部落客參觀世大運場館，並批評現任市長柯文哲找網紅拍廣告只是想包裝自己，同時呼籲民進黨中央與他分手自行提名人選。柯下午受訪表示，嘴巴在人家身上他也不需要講太多，「他不能代表民進黨，他只是一個人而已」。

柯文哲下午接見機器人世界盃選手後接受媒體聯訪，對姚文智批評他花錢包裝自己，柯無奈的說「嘴巴在人家身上，我也沒有必要跟人家（鬥嘴）」，他要大家看看台灣過去舉辦國際賽事，當時那些廣告費用是怎麼買的，這次辦世大運，他還是盡量用最少的花費讓世大運被大家看到，對人家批評他覺得自己不需要講太多。

至於姚文智呼籲民進黨中央別再和柯合作？柯說姚文智不是民進黨，不能代表民進黨，他只是一個人而已。

此外，民進黨籍市議員王世堅今早接受媒體專訪時批評柯文哲說謊，過去FISU從未避諱談到「Taiwan」，官網上也有「Taiwan」的字樣，但柯第一時間卻將責任推給他人，讓他覺得非常糟糕。

柯文哲回嗆，不要隨便說人家說謊，更2度強調不要把世大運當作個人政治使用。他直言，辦這麼大的國際比賽，「你想想會自我矮化嗎？」，一定是在國際現實壓力下做最大努力去處理，在國際場合，辦這種國際大賽背後的辛酸不用在這邊去跟大家說講，都是一場又一場的拉鋸戰，在國際局面下，沒有辦法每一件事情百分百達到國民的期望，

柯最後也加重語氣強調，「但是！不要把這種東西當作你個人政治使用，辦這種國際比賽，背後的辛苦不需要再強調。」

  • 有意競逐台北市長寶座的民進黨立委姚文智批評現任市長柯文哲找網紅拍廣告只是想包裝自己，柯下午受訪表示，嘴巴在人家身上他也不需要講太多，「他不能代表民進黨，他只是一個人而已」。（記者方賓照攝）

    有意競逐台北市長寶座的民進黨立委姚文智批評現任市長柯文哲找網紅拍廣告只是想包裝自己，柯下午受訪表示，嘴巴在人家身上他也不需要講太多，「他不能代表民進黨，他只是一個人而已」。（記者方賓照攝）

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