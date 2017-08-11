總統否認考慮核電 林伯豐：沒意見，只要不缺電就好

2017-08-11 16:02

〔記者羅倩宜／台北報導〕工商協進會今（11日）與總統蔡英文會談，理事長林伯豐在會後轉述總統說法：「電力不夠，核電是可考慮選項。」不過府方卻在今日上午先於臉書強調「核四不再是選項」。對此林伯豐表示，工商界沒有意見，只要不缺電就好。

林伯豐上午率工商協進會28位理監事前往總統府，11點半與總統會談結束後，林伯豐召開記者會表示，對總統提出8項建議，其中之一就是電力供給。他轉述會談內容，「總統說如果缺電，核電是可考慮的選項。」當時經濟部長李世光也在座，說明核一核二修復後再啟動需要時間。

不過就在會談的同時，府方約在上午10點左右於「蔡英文」臉書貼文感謝搶修和平電塔的工程人員，頂著艷陽揮汗如雨，把路開出來，把鐵塔立記來，預計下週和平電塔即可恢復送電。貼文指出，政府會記取經驗，更有效執行配電線路防災計畫，並堅定推動綠能。

臉書PO文指出，會用所有的方法，確保供電穩定。「但我要強調，核四不再是台灣的選項；」電業法也明定2025年所有核電機組要如期退役。「台灣好不容易走到這一步，不會因為一次天災意外，就放棄非核家園的目標。」

對於總統重申核四並非選項，林伯豐說「工商界沒有意見，只要不缺電。」他強調，今日會談中，總統給工商界的印象是，缺電就會考慮核電選項。在座的經濟部長李世光當時也出面說明，核一核二修復後，需要7天的時間啟動。