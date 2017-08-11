參加楊榮宗事務所開幕 柯P：美女怎麼這麼多？

2017-08-11 15:16

〔記者楊國文／台北報導〕最高檢察署前特偵組組長楊榮宗退休後，和舊屬同事合開的法律事務所今擴大開幕，楊的好友台北市長柯文哲、昔日長官法務部政務次長陳明堂、台北地檢署檢察長邢泰釗等人都到場祝賀，柯文哲看到當所長的楊榮宗事務所中有多位高顏值、明星臉的女律師，脫口說「美女怎麼這麼多？」引來一陣笑聲。

楊榮宗是台大法律系畢業、司法官訓練所第卅一期結業，今年六月從高檢署檢察官退休後，加入前廉政署檢察官於知慶等人的恆昇法律事務所團隊，有多達十五位律師，並於今日舉行擴大開幕茶會，除柯文哲外，到場祝賀者幾乎清一色都是法界人士，除陳明堂、邢泰釗外，還有法務部常次張斗輝、前檢察總長陳聰明等重量級法界首長。

柯文哲今日上午私人行程，即安排到恆昇事務所向楊榮宗祝賀，掀起一波高潮。柯文哲穿著印有世大運標幟的恤衫抵達後，與會人士、事務所律師和職員均爭相和他合照，柯來者不拒，當他禮貌性和多位美女律師握手後，笑著對楊榮宗說「美女怎麼這麼多？」被柯稱讚的女律師吳凱玲、吳采凌、吳佩雯、陳佩君、陳育祺等人都笑著答謝。

柯文哲停留一個多小時後離去，楊榮宗笑說，和柯文哲是舊識，柯當醫師真的很認真，對病患非常貼心，「我應該是很不希望柯文哲去當市長的其中一人」。