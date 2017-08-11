總統說「核電是考慮選項」？ 府：與事實有出入

2017-08-11 14:12

〔即時新聞／綜合報導〕工商協進會理事長林伯豐今（11日）上午率理多位監事與總統蔡英文會談，會中談到最近面臨缺電的問題，林伯豐轉述稱「總統很重視，也表示當電力不夠時，核電是可考慮選項」。對此，總統府回應表示，該轉述的談話與事實不符，府方晚點會做說明。

林伯豐表示，經濟部長李世光在現場補充說明，核電開動需要7天的時間，蔡總統則承諾說，目前並不缺電，但若電力不足時，核電是可考慮選項。對此總統府澄清，會中的談話與事實是有出入的，晚點會做相關的說明。