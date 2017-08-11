國民黨夜發人令 吳敦義上任前10多人被炒

準國民黨主席吳敦義20日上任前，黨務人士與機要全被免職，外界不禁聯想是否在清算前朝。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-08-11 13:39

〔即時新聞／綜合報導〕吳敦義將在8月20日接任國民黨主席，而國民黨於昨（10）日傍晚發出人事令，由前朝所任命的黨職政務與機要人員任期至8月19日，也遭質疑這是否在清理洪秀柱時代的前朝人馬。據傳，人事令是在下班後才放在桌上，將被解職的人員隔天上班才看到，尷尬表示，「雖然不意外但難免不舒服。」

據《聯合新聞網》報導，這波大換血被剔除的黨務主管，包含洪秀柱的嫡系人馬，國發院綜合規劃處長毛嘉慶、新媒體部主任周柏吟，以及熟識吳敦義的文傳會副主委胡文琦，共10多人被炒。毛嘉慶表示，其實在洪秀柱辭職時，自己就計畫在新主席上任前遞辭呈，目前全力協助罷免時代力量立委黃國昌的工作。

然而此人事案似乎出現得相當突然，據被免職的黨務人士表示，人事令是昨天下班後放在桌上，相關人士早上進辦公室才看到，「雖然不意外但難免不舒服」。另外令人尷尬的是，有遭免職的人員負責擔任8月20日全代會上的工作督導，「到時不知道該以什麼身分指揮黨工」。

國民黨發言人李明賢指出，相關人事作業依照過去的黨主席人事交接慣例來辦理，要求前主席指派的政務與黨職人員，在新主席上任前離職，但強調，未來各單位的新任黨務主管若有需要，可留任相關人員。