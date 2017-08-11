大巨蛋仲裁穩贏卻輸 松菸護樹要市府說明白

2017-08-11 12:48

〔記者黃建豪／台北報導〕停工2年的台北大巨蛋，至今仍卡在遠雄公司還未向台北市政府送件，提出都審、環評等審查申請，北市府卻先在7月展延工程仲裁案敗陣，讓遠雄得展延922天，北市府卻沒打算提出撤仲。為此，一向主張解約拆蛋的公民團體松菸護樹，上午至市政大樓門口抗議，指控遠雄當初提出的仲裁理由「荒謬可笑」，都是不存在的假議題，北市府知情卻不願辯駁，等同圖利遠雄，穩贏的仲裁竟然輸掉，要求北市府說明白。

北市府在仲裁案慘敗，讓遠雄得以展延工期的主要理由，為「取得銀級候選綠建築證書」、「大型室內體育館球場高程降低」及「增設地下161KV變電站」等3部分。

但松菸公園催生聯盟召集人游藝指出，就球場高程降低，遠雄的主張是要降到地下負10.5公尺高度，得增加施工經費和工期。然而，大巨蛋在2006年簽約時的投資執行計畫書，不僅是監督遠雄的最主要依據，內容更揭露，要設在地下2層的球場，當年高程就設定在負10.5公尺，實際根本沒調整，不知道為怎麼會變成北市府仲裁輸掉的理由。

游藝也說，除了球場高程外，變電站也是2006年的投資執行計畫書中就已提到，內容與現今也一模一樣，電力系統根本沒有實際變更的部分；甚至是綠建築的條件，也是舊有的版本。

游藝痛批，從投資執行計畫書可知道，遠雄提出仲裁的理由非常詭異，這些資料北市府都有，資料這麼明確，穩贏的仲裁卻輸掉，還不願提出撤仲，就只是認輸，北市府一定要給市民一個交代。