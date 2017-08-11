民進黨撤銷蔡仁堅黨籍敗訴確定 蔡仍是民進黨員

2017-08-11 12:42

〔記者項程鎮／台北報導〕前新竹市長蔡仁堅前年登記參選新竹市長，被民進黨中央評議委員會以「違紀參選」為由撤銷黨籍，蔡不服提告，一審判蔡敗訴，高等法院判決逆轉，上訴後，最高法院維持高院見解，判決蔡仍具民進黨黨員資格確定。

高院判決指出，依人團法第14、15條等規定，黨員（或會員）僅能由黨員大會或黨員代表大會決議除名，始喪失黨員資格，民進黨中央評議委員會無權直接以「違紀參選」為由撤銷黨籍。

蔡仁堅前年九月回鍋登記參選新竹市長、但敗選，由民進黨提名的林智堅當選市長，蔡遭民進黨中評會決議撤銷黨籍。

台北地院認為，中評會委員是每2年由全國黨員代表大會直接選出，其組成可認定已間接反映全體黨員的民意，得以代表民進黨的黨員參與黨務，因此與人團法第14條規定的「會員代表大會」相符，有權作成撤銷黨員決議，而判蔡仁堅敗訴。

蔡仁堅不服，上訴高院，高院認為，黨員（或會員）僅能由黨員大會或黨員代表大會決議除名，始喪失黨員資格，此規定是人團法的強制規定，違反時的除名處分不生效力，中評會決議開除蔡仁堅黨籍，事後並未經黨員代表大會追認，已違反人團法等規定，因此撤銷蔡的黨員資格，應屬無效，改判民進黨敗訴，上訴後，遭最高法院駁回。