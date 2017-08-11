打造台中為智慧城市 林佳龍訪美智慧產業公司

2017-08-11 12:18

〔記者黃鐘山／台中報導〕市長林佳龍11日率團訪問訪Acer宏碁位於矽谷的Acer Cloud Technology總部、擁有人工智慧領先技術的輝達（NVIDIA）公司總部及世界第三大軟體企業SAP公司，期望促成市府與3家公司進一步合作，逐步將台中打造為智慧城市。

市府指出，林市長一行首先參訪Acer Cloud Technology總部，見證工研院副院長張培仁、Acer Cloud Technology總監郭應盛簽署合作備忘錄，共同在台中精密機械園區建置工研院智慧機械示範線，費利蒙市市長Lily Mei也出席交流智慧技術相關議題。

隨後參訪NVIDIA，了解其人工智慧在智慧城市的各種應用成果，如智慧化路燈、交通管理、智慧監控等，並進入公司的Showroom瞭解公司晶片的演進，該公司如何利用6顆鏡頭，搭配人工智慧，以協助汽車駕駛應付行駛於路上可能遭遇的狀況。

SAP則介紹如何將機器學習、大數據分析及IoT物聯網數據蒐集等應用在機場，達到航班流量管理最佳化，市府也期望將SAP的應用技術導入台中國際機場，提升台中機場相關軟硬體建設，也希望將相關智慧技術引入水湳智慧城，將台中打造為智慧城市。

林市長表示，台中發展成智慧城市，雖有良好製造能力，但需要再藉由軟體設計強化，因此到矽谷向宏碁、NVIDIA、SAP等公司取經，參考其在人工智慧、大數據、雲端科技等方面的運用，如整合這些技術，加上創新人才培育，將可讓台中成為智慧城市示範場域。

經發局指出，宏碁是全球第3大個人電腦製造商，與工研院簽署合作備忘錄，將在台中精密機械園區建置智慧機械示範線，市府也期盼與宏碁建立合作平台，在水湳智慧城導入宏碁雲端技術及人工智慧在交通、醫療等方面的應用，加速將台中發展為智慧機械之都。

NVIDIA與工研院中分院智慧機械中心去年曾簽署合作備忘錄，合作交流人工智慧導入自動駕駛車輛與機器人智慧化等技術，盼將其相關技術應用於水湳智慧城未來的建設發展，並漸漸延伸至全台中市。