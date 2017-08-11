翁炳堯控郭台強教唆殺人 諸多疑點仍未明

2017-08-11 12:09

〔記者錢利忠／台北報導〕針對昨天被槍手翁炳堯指控教唆殺人一事，正崴董事長郭台強今天聲明表示，蔡正元服務處槍擊案的前因後果，均與他完全無涉，他與妻子羅玉珍都不認識翁炳堯，從未直接或間接與其連絡聚會；郭強調將對翁炳堯、律師周武榮提起刑事誣告自訴。

昨天翁炳堯現身北檢時的說法，其所述內容究竟有幾分真、偽，檢察官將蒐集相關事證，並比對相關說詞後釐清，針對翁炳堯自首作偽證的部分，昨天訊問後已將翁限制住居請回。

針對翁炳堯昨天的指控，外界質疑有不少疑點，仍須檢方調查釐清；包括，翁炳堯說槍擊蔡正元的對價，是中影32億元成交價的1成，也就是3.2億元；但檢警獲報，道上買兇行情視目標、殺手等級及有無交情等會有不同，依當年行情，一名立委約400萬元、議員約200萬元，翁炳堯稱殺蔡的代價是3.2億元，似乎偏離行情。

翁炳堯還稱是受郭台強指使？但郭台強今天已聲明否認，強調不認識翁炳堯，郭台強與其妻從未直接或間接與翁炳堯等人連絡聚會。此部分疑點在於，郭台強的正崴精密，在96年間，已是搶進全球前5大手機廠供應鏈，突破微軟、蘋果等國際大廠心房，搶下多筆鉅額訂單的大企業，郭台強胞兄還是首富郭台銘，有無可能為了僅僅數十億元的中影案，冒著被關風險買兇？

翁炳堯另提及，郭台強擔心惹麻煩另有備案，透過他從台南找來的小弟，在正崴公司放6顆子彈，佈置郭台強被恐嚇的樣子，大家就不會懷疑郭。不過，蔡正元服務處是在中常委選舉當天被槍擊，常理應會懷疑蔡是否因選舉糾紛得罪人，怎會聯想到郭台強？郭台強何必多此一舉？

翁炳堯又說，莊婉均胞弟莊其田寄給他2000元，象徵性要他別急，最後他卻沒拿到3億尾款。依翁所述推論，翁理應與莊熟識，除非莊有給翁口信，不然當時遭羈押的翁，在監所裡收到2000元，怎會聯想到買兇者此意是要他別急？買兇者又怎會知道翁急著討尾款？