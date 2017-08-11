警車不安全？採最低標採購 僅有兩顆氣囊

時代力量立委徐永明（右）今日召開「警車安全差、警察心慌慌」記者會，出示多張警車事故照片。（記者劉信德攝）

2017-08-11 12:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕近３年來有285名員警因警用車輛事故傷亡，時代力量立委徐永明指出，我國警車安全配備多數僅要求兩顆安全氣囊（SRS）、胎壓偵測器（TPMS），且採最低標採購，並未針對警用需求強化主被動安全配備，且員警也缺乏特殊安全駕駛訓練，應予改善。

台中4月發生警車處理鬥毆案件時，警車對撞意外，導致員警1死3傷，本週更發生國道員警遭拖板車追撞的1死1傷意外，據警政署統計，2014年、2015年及2016年，分別有79名、101名及105名員警因警車事故而傷亡，引發民眾對於警用車輛安全性的關注。

徐永明表示，近期多起警車意外，讓人發現警車安全係數很低，警政署統一採購契約僅要求兩顆SRS、TPMS，與一般對警車的想像有很大差距，多數民眾購買車輛都會有6顆SRS，如此配備，怎放心讓員警值勤，對於警車事故，不能只感傷留言，更應有積極作為。

徐永明提三大訴求，第一為警政署應提升警車採購契約「安全配備」標準，如SRS增至6顆、電子／循跡防滑系統及增加車體剛性；第二，應統計各縣市警車需求，統一訂製客製化警車；在人員訓練部分，則為安全駕駛訓練列為警專必修課程、增加課程名額、時數。

汽車專家龐德指出，員警值勤常面臨極限駕駛，但警車採購要求的兩顆SRS、ABS及TPMS都僅是國內民用車輛法規最低標準，且購入後的改裝也與安全無關，以美國福特警用車輛為例，就特別強化車內鋼架強度，未來採購警車，也應客製化適合極限駕駛的規格。

台北市警察局萬華分局交通隊員警石明謹指出，其實不只在追捕嫌犯時需要極限駕駛，在處理交通事故或其他緊急狀況時也會用到，儘管安全訓練費用很高，但說實話，一名警察殉職的撫卹金，足以讓上千名員警受訓，希望警政署增加相關訓練的課程、時數。

警政署回應，警車預算屬地方預算，但政府財政困難，警用巡邏車預算單價為60萬元，致廠商投標意願低，未來將提升至80萬元，在安全訓練部分，中央、地方都有在職訓練，警大、警專訓練課程也納入防衛駕駛觀念，警政署已訂定追車、撞車等觀念的安全作業程序。

相關影音