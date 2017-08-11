女權高峰會同時 婦團痛批司法體制「性別盲」

2017-08-11 11:59

〔記者蘇芳禾／台北報導〕總統蔡英文今天出席亞洲自由民主聯盟（CALD）在台灣舉辦的女性高峰會，強調政府會繼續為促進性別平等而努力。在女性高峰會開幕同時，婦女新知基金會也發出新聞稿，痛批台灣的司法體制長年來對女性、多元家庭及LGBTI等性少數群體認識偏頗或不足，希望司法程序應成為實踐性別平等的利器，而不是「阻礙」。期許司法國是會議能將性別正義融入整體討論中，以改善司法體制中的「性別盲」現象。

婦女新知指出，總統府舉辦司法改革國是會議，將在8月12日召開總結會議。總統府所公布《司法改革國是會議分組決議歸納說明》，只在「保護隱私及弱勢群體的權利」下「性別友善的司法」項目的改革說明中，僅以一句「全面檢討並建構性別友善的司法制度」。

此外，司法院及法務部對司改國是會議決議的回應裡，「性別」或「婦女」用語一次都沒出現；司法院與法務部對分組會議提出的性別議題決議，不是選擇性地部份回應就是完全不理。

婦女新知指出，司法體制本身也有長期輕忽職場性別平等及友善問題，如2016年爆發高等行政法院法官性騷助理長達兩年，法院自律委員會卻只建議警告處分，顯示司法院以下並非性別友善的工作環境，並未落實性別工作平等法內善盡防治性別暴力的義務。

婦女新知呼籲，應強化司法人員的性別意識訓練、司法院及法務部應主動廣邀性別團體及專家學者，每年至少一次定期研商各決議涉及議題具體的改革方法。