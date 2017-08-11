花蓮議長大動作成立市區服務處 語帶保留「承擔責任」

2017-08-11 11:54

［記者王峻祺／花蓮報導］國民黨籍花蓮議長賴進坤明早將在花蓮市區成立服務處，罕見大陣仗動作，讓外界揣測是否有意投入明年底的花蓮縣長選戰，今早接受記者訪問時雖未鬆口「參選」2字，但語氣堅定地強調「若花蓮人願意認同、支持，將會「承擔責任、改變花蓮！」

花蓮議長賴進坤明早（12日）上午10時許，將於花蓮市中山路74號成立議長賴進坤花蓮市服務處，預計將有13鄉鎮市、約600名志工及支持者前往大會師，此舉讓縣內許多政壇要角認為議長是在「提前進行卡位接班縣長寶座。」

「我願意承擔責任、改變花蓮！」議長賴進坤說，成立花蓮市服務處只是第一步，未來將要陸續成立13鄉鎮市服務處，並計畫於年底時舉辦一場「誓師大會」，宣布擴大服務範圍，做一名全方位的花蓮議長，邀民眾一起攜手改變花蓮現況。

他強調，如果花蓮人願意認同、支持，他也相當樂意承擔責任、改變花蓮，過去縣政府的行為、舉止，讓許多人「敢怒不敢言」，很多心聲有口難言，成立服務處目的，就是要去改變花蓮，扭轉縣府形象。

賴進坤現階段雖未正式鬆口對外宣布參選縣長，卻也語帶保留表示會「承擔責任」，私下透露這段時間勤走基層，聽取不少鄉親建言，令他受益良多，由於現階段變數很多，未來將會順應民意、順其自然，不排除任何可能性，一心以振興花蓮邁進。

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