接受日本產經新聞訪問 賴清德：台灣應參加TPP

2017-08-11 11:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市長賴清德訪日，於10日接受產經新聞訪問，提到「台灣應該參加TPP」，該報導指出賴清德對於環太平洋經濟夥伴協定（TPP）提出看法，表示「台灣應該參加TPP」，且日本與臺灣應該締結個別自由貿易協定（FTA）。文中也帶到「賴清德市長目前備受期待，出馬角逐臺灣下任總統的呼聲很高，未來動向頗受矚目」。

該篇報導內文，賴清德市長指出，對於臺灣來說，經濟成長是十分重要的課題，並在談話中表示「臺灣應該加入像是TPP這樣的自由貿易協定」，展現出重視經濟自由化的態度。

在美國已脫離TPP組織的現在，賴清德市長認為目前TPP組織中「實際的領袖是日本」，並表示「希望日本協助臺灣加入TPP」，而且「臺灣在參加TPP的同時，也希望能和日本締結FTA」。

關於與中國之間的經濟關係，賴清德市長指出，「從經濟觀點來看，跟中國比起來，臺灣經濟發展的狀況跟日本比較接近」，「日臺應該合力發展人工智慧（AI）技術等次世代產業」。

此外，賴清德市長也表示，透過活用臺南機場和關西國際機場之間的直航班機，「能夠廣泛地促進產業、觀光、體育、文化等領域的交流」。在產業上，臺南市是太陽能與半導體等高科技產業的據點，透過與日本企業合作「能夠把高品質的產品販賣到全世界」。

內文提到「有關自己是否出馬角逐下任總統的問題，賴清德市長則表示「將在蔡英文總統的領導下，配合進行改革，一起讓臺灣發展的更好」。關於今後的任務，則表示會強化日臺間的合作，「致力於亞洲的安全與發展」。

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