夜宿法院也能被批作秀 吳崢酸：黃國昌真的猛！

2017-08-11 11:56

〔即時新聞／綜合報導〕為了解基層法警工作，時代力量立委黃國昌日前夜宿台中地方法院，卻引發不同看法，還有人批評「作秀」；時代力量發言人吳崢昨天在臉書上表達看法，覺得「黃國昌真的很猛」。

黃國昌夜宿法院，探視基層員警，引起討論，吳崢則認為，「國昌真的很猛」，他已經進化到做任何事都會被批作秀了；吳也打趣說，不知道下次會不會出現這種標：「下班回家睡覺，黃國昌挨批作秀」。

黃國昌9日深夜前往台中地院與地檢，隨後在臉書分享基層法警作業實況，並感嘆，「沒有親身經歷，真的難以想像這種辛勞」。