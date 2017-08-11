世大運媒體手冊送印 地理名詞改回「Taiwan」

世大運媒體手冊修正並且已送印，將涉及地理意義的用語改回「Taiwan」，並於10日傍晚重新上線。圖為台北市長柯文哲日前出席世大運志工榮耀授贈儀式。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-08-11 11:02

〔記者沈佩瑤／台北報導〕世大運媒體手冊9日已送印！世大運媒體與公關處處長蕭君杰表示，世大運組委會尊重奧會模式，但台灣的存在也是事實，因此新修正的手冊內容中，已將涉及地理意義的用語改回「Taiwan」，並於10日傍晚重新上線；紙本手冊也同步修正並已於9日晚間9時左右便已送印。

世大運即將在8月19日登場，近日卻因英文版媒體手冊以「中華台北（Chinese Taipei）」代稱「台灣（Taiwan）」，出現各種神奇造句如「Chinese Taipei is long and narrow...」等，挨批自我矮化，連台北市長柯文哲也坦言改過頭，指示再跟國際大學運動總會（FISU）溝通。

世大運媒體與公關處處長蕭君杰表示，依規定，台北組委會印製對外發行的英法文手冊皆須送FISU檢視，以符合總會規範，台北組委會依此規定，提交英文版媒體手冊內容予FISU檢視，在送出去的版本中是以台灣來介紹，但經FISU媒體部門檢視後，將手冊內原用的「Taiwan」修改成「Chinese Taipei」。

蕭君杰說，組委會尊重奧會模式，但台灣的存在也是事實，凡跟賽務相關，還是遵守奧會模式用「中華台北（Chinese Taipei）」，此外如介紹台灣文化、風俗等，涉及地理意義的用語則改回「Taiwan」，並於10日傍晚重新上線；紙本手冊也同步修正並已於9日晚間送印。