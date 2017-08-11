批柯文哲是過期鮮奶 王世堅：民進黨該推市長人選

臺北市長柯文哲9日出席「2017大王蓮奇幻漂浮」開幕活動，並親自體驗輕功水上飄的感覺。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-08-11 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕2018縣市長大選即將到來，民進黨和台北市長柯文哲之間的關係卻很微妙，民進黨台北市議員王世堅今（11日）接受廣播節目專訪時，批評柯文哲就就像是一瓶過期鮮奶，難道民進黨要幫柯文哲背書改標籤換包裝？他直言選舉並非只有輸贏，更該有理想與是非，因此黨內應該自己推出市長人選。

王世堅上午接受周玉蔻的《蔻蔻早餐》專訪，討論即將登場的世大運以及柯文哲施政情況，他認為柯文哲最不好的行為就是「無中心思想、基本是非都沒有」，因為柯文哲為了本身的利益違背原則，「提著自己頭去舔中共屁眼」，誰有資源柯就會挺誰。

王世堅更批柯文哲就像一瓶「過期的鮮奶」，認為民進黨不應該「幫他改標籤改有效日期換包裝」，也認為柯文哲和國民黨是兩個一樣爛的商品，他相信選民會有觀察力以及判斷是非的能力。

王世堅直言，選舉要爭的並非只有輸贏，「更要有理想和是非」，而雖然民進黨如果推派自己候選人可能會輸掉北市長選舉，但卻可以贏得是非，因此呼籲黨內要派出自己的市長候選人；王世堅也透露，有很多的綠營基層支持者對柯文哲的表現很不滿，離選舉還有1年多，因此只要民進黨努力一定還來的急。