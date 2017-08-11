被問柯文哲有什麼缺點？ 羅智強直指這3點

臺北市長柯文哲9日出席「2017大王蓮奇幻漂浮」開幕活動，並親自體驗輕功水上飄的感覺。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-08-11 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕有意角逐2018台北市長寶座的前總統府副秘書長羅智強，近日積極布局選戰，日前也在前台北市長郝龍斌的陪同下，透過視訊連線方式，宣佈成立「小強全球後援會」。羅智強昨接受媒體直播專訪，被主持人問到柯文哲有什麼缺點時，羅智強直指柯P有三大缺點，分別是待人刻薄、沒有重大建設以及太會拆。

羅智強接受「蘋果LIVE x DJ金寶」的直播專訪，他先指出柯文哲的優點是「體力很好」，表示「你看看他的一日雙塔（從新北市富貴角燈塔騎到屏東縣鵝鑾鼻燈塔，28小時騎完520公里）就知道了」。

接著羅智強話鋒一轉，談到柯文哲的缺點時，他認為柯文哲雖然風趣、幽默，但「對人比較刻薄一點」，對於前幾任的市長都沒有表示肯定，他認為柯文哲應該要懂得去肯定前幾任市長，就像「馬英九會稱讚陳水扁時代的下水道建設、或是陳水扁打好基礎的垃圾不落地政策等等」。

羅智強也拿前3任市長和柯文哲相比，認為柯任內到目前為止「沒有重大建設」，並舉馬英九在市長任內「蓋了12座市民運動中心、河濱的腳踏車道」等建設，認為馬英九有比較多的建樹。

至於柯文哲第3個缺點，羅智強則認為柯「太會拆了」，他直言城市不是拆出來的，是要蓋出來的。