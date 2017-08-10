貝里斯輿論疑我厚此薄彼 外交官員：應非官方釋訊

2017-08-10 15:52

〔記者呂伊萱／台北報導〕我友邦貝里斯媒體昨報導我國對瓜地馬拉援助款數額遠多於貝里斯，並據以質疑貝國政府「難道中國不會對我們更好？」外交部今天重申，我國執行國際合作計畫，是配合當地需求，執行過程透明且嚴謹。外交部並表示，我國與貝里斯高層溝通管道暢通，雙邊合作計畫如常進行。不具名外交官員也說，貝里斯與我「關係不錯啦」，也不認為是貝國刻意釋出訊息向我施壓。

外交部長李大維上月訪問友邦貝里斯，並簽署雙邊合作備忘錄，外傳我國提供2千萬美元（約6億台幣）贈款予貝里斯進行合作計畫。然而貝國媒體《Amandala》昨報導我國給予鄰國瓜地馬拉6億美元（約181億台幣），其中2.5億美元為贈款，據以質疑貝國政府「難道中國不會對我們更好？」

外交部回應表示，援外計畫是依照友邦發展需求提出，不會墮入金錢競逐。外交部代理發言人李憲章並重申，我國秉持透明、嚴謹原則，執行國際合作計畫，是經常性、持續性的工作，最主要就是希望嘉惠當地民生。而我國提供給兩友邦的合作計畫，基於默契與諒解，外交部一向不公開合作具體金額。

而關於媒體稱我將給予瓜地馬拉2.5億美元贈款等報導，李憲章也再次說明，依照政府財政狀況，那是「絕對不可能發生的」。至於貝里斯是否會因此轉向中國，李憲章表示，中華民國與貝里斯高層溝通管道暢通，雙邊合作計畫如常進行。

另一不具名的外交官員則表示，貝里斯與我「關係不錯啦」，部長先前出訪時見到貝里斯總理與外長，與我互動也顯示「對我友好」，該外交官也不認為相關新聞是貝國刻意釋出訊息向我施壓。

而我國直言瓜地馬拉提案金額「絕無可能」，是否會使瓜國轉向中國合作？該官員說道，瓜國亦理解我國經濟情形。我方當然不希望瓜國找中國協商合作，「這是不友好的做法」，瓜國不應這麼做，他也不認為瓜國會這麼做，他強調，瓜國「沒有拿中國來威脅我方」。

據了解，瓜國所提相關合作計畫，是盼我國協助興建「CA-9號公路」的第4階段工程。因台灣已經協助前3期建設，也表示希望我方延續第四階段工程，總統蔡英文出訪時也曾有正面回應。該官員說，目前瓜國尚未提出具體計畫，而雖181億金額過高，但在我國能力範圍之內，將繼續研究、評估合作內容。