民進黨辦國會、黨部實習 破百人報名

民進黨今天召開記者會，呼籲對公共事務有興趣的青年可報名實習。（記者蘇芳禾攝）

2017-08-10 14:40

〔記者蘇芳禾／台北報導〕民進黨今天發佈實習計畫，民進黨副秘書長徐佳青表示，希望有志於政治工作的青年，可以進入立法院實習，學習制定政策討論、議事運作。民進黨青年部副主任何孟樺表示，去年招募的實習生有超過6成後來投入政治工作，目前正在國會、議會、黨部任職。

徐佳青說，去年民進黨第1次舉辦青年入陣計畫，有12人進入國會實習，今年是延續去年計畫，增加招募名額，有17人在國會實習，1人會進入黨部實習。在網路公布計畫後，目前已經有170人報名，報名8月16日截止。

何孟樺表示，即日起至8月16日，政治實習計畫開放網路報名，首輪選出35位，經面試、培訓後，最後選出18位實習助理進行為期4個月，即1個會期的實習，並提供津貼與勞健保，去年招募12位實習生，超過6成投入政治工作，4位受留任為國會助理、2位中央黨部員工、2位於台北市議會任職。

參與本次計畫的立法委員包含立法院長蘇嘉全、副院長蔡其昌，還有江永昌、吳玉琴、吳思瑤、吳焜裕、余宛如、谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）、呂孫綾、李麗芬、邱泰源、姚文智、高志鵬、陳曼麗、鍾孔炤、蔡適應、蘇巧慧委員。

立法院這次有18立委響應實習計畫，民進黨不分區立委李麗芬表示，從太陽花到反課綱，年輕人很關心國家社會，除了體制化可以參加社會運動，在體制內，也可以了解立法院的運作。

李麗芬也強調，下會期立法院剛好要審預算，也有法案在進行，對年輕朋友來說，立法院主要的工作都可以學習，鼓勵年輕朋友可以把握這次機會來實習。此外，她也提到，立法院有42個委員組了新住民事務聯盟，她自己的辦公室希望對於新住民議題有興趣的人可以來一起奮鬥。

去年參加青年營、實習計畫，目前擔任民進黨立委林靜儀助理的戴宜光表示，她是一名中文系學生，對政治有熱情，但是沒有管道可以了解，很感謝去年讓她去實習的辦公室，並且讓她有機會參與處理民眾的陳情案件。

民進黨實習計畫者，實習期間2017年09月至2017年12月，共4個月。實習時數每月80小時為原則，共4個月。每人每月發給1萬3000元之實習津貼，含勞、健保。記者會現場正好有2名媒體暑期實習生，一個沒有津貼，一個則有每月8000元津貼。

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