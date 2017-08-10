圖像失真 都審會退回中正橋改建案

中正橋改建工程今天至都審委員會審查，但委員認為報告顯示橋面比例失真，夜間燈光過於突兀，因此最後決議退回修正。（翻攝新工處簡報）

2017-08-10 14:29

〔記者鍾泓良／台北報導〕連結新北市永和區與台北市的歷史建築中正橋，因年代久遠面臨改建，經多年討論後決議以「新舊共存」方案保存，新工處也預計今年底、明年初開工。然而該案今天至都審會審議，但委員認為報告顯示橋面比例失真，夜間燈光過於突兀，因此最後決議退回修正。都審會主席、都發局長林洲民說他了解該案有時程上壓力，希望設計單位盡速修正回來審議，也願意召開會前會。

工務局規劃「新舊共存」方案，新橋將採取繞行過舊橋方式，而歷史建築舊橋「川端橋」則從一旁作為腳踏車及行人使用。然而委員指出，川端橋的寬度僅有六米寬，但上面卻規畫佈滿了街道家具及植栽等，凹凹凸凸根本不適合給自行車行走。設計單位台灣世曦解釋是民眾可以在橋端停下，透過牽引的方式通過，但委員認為並不符合實際使用狀況。

另外，也有委員指出，中正橋的設計，尤其新橋的燈光設計強壓過舊橋，燈光顏色更用夜晚視覺壓迫感大的藍光，認為設計單位做了一個橋感覺放在每個河川上都可以用，忽視中正橋位於川端橋旁的特殊性，因此不支持現在方案。

林洲民指出，設計單位用很多時間做口頭敘述，但卻未將相關想法圖像化，更指出設計單位圖像上橋的比例失真，影響到審查程序，因此決定退回修正。他也說，他清楚新工處預定在今年底要動工，但許多問題不能修正後通過，因此希望設計單位盡快修正送審，也願意召開會前會先討論。