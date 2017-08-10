恰遇義大參訪團開腦救命 帛琉總統府官員：上帝派來的天使

義大醫院今天準備大蛋糕，為開腦救回一命的帛琉總統府副幕僚長Mr. Rebluud Kesolei（左三）祝福重生。（記者蘇福男攝）

2017-08-10 14:01

〔記者蘇福男／高雄報導〕義大醫院組團赴帛琉商討實習醫師培訓計畫案，碰巧帛琉總統府副幕僚長發生腦部出血性中風，由於帛琉並無神經外科醫師，也沒有腦部手術經驗，府方求助義大參訪團醫師，經緊急腦部手術，並後送台灣義大醫院治療，副幕僚長Mr. Rebluud Kesolei明天將出院返回帛琉。

義大醫院今天上午召開記者會，說明這起國際醫療外交事件始末，外交部南部辦事處長陳柏秀、帛琉駐台大使歐克麗Dilmei L.Olkeriil也到場致謝，院長杜元坤表示，帛琉有派員就讀義守大學醫學院，義大醫院7月12日組團赴帛琉商討畢業生實習醫師訓練計畫案及簽署合作備忘錄。

未料，隔天凌晨帛琉總統府副幕僚長Kesolei（40歲）發生腦部出血性中風，由於帛琉並無神經外科醫師，也沒有腦部手術經驗，該國衛生部長Dr. Roberts因此向義大參訪團醫師求援。

參訪團員中，義大國際醫療部長梁正隆恰為神經外科醫師，他趕往國立帛琉醫院會診，經診斷Kesolei為右側大腦出血合併水腦症，因已出現意識不清症狀，義大團隊當下決定緊急腦部手術「腦室血水引流術」，並請台灣駐帛琉大使曾永光安排緊急醫療專機，準備後送台灣。

杜元坤說，帛琉醫院沒有腦部手術器械和材料，他和梁正隆就從院方開刀房中現有物資，找尋替代器械和材料，以利腦部手術進行，所幸手術過程相當順利，術後Kesolei很快就回復清醒意識，並在30小時之後，在梁正隆陪同下，由醫療專機轉送至義大醫院接受後續治療。

重拾健康的Kesolei和妻子，上午在出院記者會上，獻花感謝醫療團隊的悉心照顧，讚譽義大參訪團是上帝特別派來帛琉醫治他的天使，院方則特地準備一個大蛋糕為Kesolei祝福重生。

Kesolei語重心長表示，如果當時義大團隊不在帛琉，他現在可能已不在人世間或遺留嚴重後遺症，他很慶幸能在台灣受到這麼完善的治療，也希望兩國能持續醫學交流和人員訓練，義大能協助提升帛琉醫療水準，幫助更多需要醫療照護的帛琉民眾。

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