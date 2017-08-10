中影賤價交易 管碧玲：台銀應提告求償

2017-08-10 13:37

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院黨產會最新調查發現，中投公司2006年出售中影時，所鑑價的每股65元價額嚴重低估。民進黨立委管碧玲表示，台銀佔有中影15%的股份，應以實質受害者的立場，對相關對象提出民、刑事訴訟。

管碧玲表示，辦公室今天已發出公文，要求台灣銀行就中影賤價出售案，以實質受害者的立場，立即對相關對象，提出民刑訴訟。

據黨產會調查，中影當年以公告現值估評土地價格，算出每股價值72.49元，再依國營事業釋股案例，乘上1.09，最後打81%，算出65元，等於是公告現值的88折。

管碧玲認為，台銀占了中影15%股份，豈能坐視所握資產遭此賤賣。應立即確保台銀的利益，對國民黨、郭台強等相關人等，提出刑事背信與民事損害賠償之訴。

她表示，台銀的提告可以補足黨產會所未能涵蓋的部分，才能讓檢方完整釐清案情全貌，並要求國民黨保全相關事證。台銀不能只在自己的股份被吃掉才跳腳，而應更積極捍衛權益才對。

在國民黨出售中影後，中影曾於2006年6月的股東會中決議，以每股10元、總價3千萬元購買台銀名下的3百萬股中影股票。台北地院審理認為，台銀所持有的中影股票，至少價值1.4億元，中影此決議不合理、侵害台銀權益，判決股東會決議無效。