傳貝里斯不滿我國差別待遇 外交部：雙邊合作如常

外傳友邦貝里斯不滿我國金援厚此薄彼，甚至拋出考慮與中國往來的意向，外交部今澄清，雙邊合作計畫如常進行。（資料照，記者呂伊萱攝）

2017-08-10 13:46

〔即時新聞／綜合報導〕外傳友邦貝里斯不滿我國金援厚此薄彼，甚至拋出考慮與中國往來的意向，對此，外交部發言人李憲章今天澄清，我國與貝里斯高層溝通管道暢通，雙邊合作計畫如常進行。

根據《中央社》報導，李憲章今天上午在外交部的記者會上表示，中華民國援外計畫屬經常性工作，各項合作基於邦交國經建發展需求，遵循國際合作發展法規範執行，強調過程嚴謹、透明與公開，並以符合友邦人民實際需求為目標；對於與貝里斯邦交是否有鬆動危機？李憲章澄清，駐貝里斯大使館與當地政府高層溝通管道暢通，合作計畫如常進行。

貝里斯媒體《Amandala》昨報導，台灣提供6千萬美元（約18.1億台幣）給貝里斯，其中包括不須歸還的2千萬美元，低於對瓜地馬拉的金援，媒體質疑「難道中國不會對我們更好？」；但據匿名外交官員指出，瓜地馬拉確實曾表達希望接受金援，但超出外交部預算，正持續與瓜地馬拉溝通中。

貝里斯位於中美洲，於1989年10月13日與我國建交，是該區（不包含加勒比地區）唯一以英文為官方語言的國家，但貝里斯經濟狀況不佳'，根據美國中央情報局所出版的世界概況，貝里斯有中美洲最高的失業率（9.4%），貧窮線以下的人口比例為33.5%。