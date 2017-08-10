政綱刪和平協議挨轟 吳敦義：若簽署 美還賣武器給台嗎？

2017-08-10 13:54

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨中常會昨天通過新政綱草案，將「和平協議」內容刪除，引起討論，即將就任的國民黨主席吳敦義接受媒體訪問，除了重申反對台獨，也透露刪除和平協議原因。

根據《聯合報》報導，吳敦義說，就任後，兩岸政策將以「顧中華民國、穩定兩岸發展與黨的基本方針」為大原則，也會繼續舉辦國共論壇。

對於刪除「和平協議」一事，吳敦義說，國民黨身為在野黨，本來就無法簽訂和平協議，且兩岸若簽署協義，會牽扯許多地方，不僅只有兩岸，包括美國等第三方也會受影響，「簽署後，美國還要賣武器給台灣嗎？」