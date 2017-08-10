路平「隱形超人」 中市府拍紀錄片感謝

路平工班人員不分晴雨，不論日夜，只要有需要，他們總能即時反應。（記者黃鐘山攝）

2017-08-10 12:41

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市路平一條接一條完工，為向路平小英雄致敬，市府建設局拍攝《路平隱形超人—緊急維修工班的一天》影片，市長林佳龍今天在臉書分享，民眾紛紛按讚與留言加油打氣，盛讚「路平政策讓市民很有感」、路平用路人更安全」！

市府建設局說，鈴！鈴！鈴！一接獲通報就得在3小時內完成修補任務，他就是我們的「路平隱形超人」！

由於AC柏油的時效性，因此必須搶在柏油冷掉之前，趕快把工作做完，且為了避免造成民眾的困擾，時常是忍受挨餓，靠著堅強的意志力來守護台中市民的用路安全。

只要一抹微笑，一句「謝謝」，一個關心，再晚再累再辛苦都是值得的~在路上見到我們的施工超人，別忘了幫他們加油打氣喔~一個人的力量，一群人的力量，終將成為這座城市安穩前進的力量。

林市長在臉書上，首先向守護大台中道路安全的「路平隱形英雄」，表達敬意！

他又說，當您行駛在道路上，是否曾遇見一群「路平隱形超人」，正專注投入著修復受損的路面。

他們不分晴雨，不論日夜，只要有需要，他們總能即時反應，迅速抵達現場，在最短的時間修復路面，提供用路人安全、優質的道路環境。因為有他們的守護與維護，讓台中能在平穩的道路上持續進步。林市長在文末再度感謝他們，讓我們有條安全、順暢的道路。

影片推出後，許多網民在林市長臉書留言鼓勵，「安全第一，作人家看不到的，讚」、「路是大家在使用的！卻是一群少數的默默工作的人！把它補好！讓市民安全行駛！我們要在這裡感謝他們的辛勞！謝謝你們的付出，我們看到了！感恩！」、「市長的路平政策真的很有感，路平用路人更安全」、「謝謝市長，路平小英雄們持續努力！」，紛紛肯定工班為路平所做的努力，讓市民很有感。

（台中市政府提供）