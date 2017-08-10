公務人員因公死亡撫卹 去年4成審查不過

2017-08-10 12:07

〔記者黃邦平／台北報導〕公務人員因公死亡可依照情節獲得撫卹，銓敘部統計去年共有38件申請，只有23件通過，通過率60.53％，換言之，約4成申請案未通過。

銓敘部長周弘憲今天在考試院院會中，報告公務人員撫卹案件辦理情形，統計去年共有282名在職公務人員死亡，其中病故或意外死亡占91.84％，審定因公死亡撫恤共23件。

現行公務人員撫卹法中規定，因公死亡撫恤可分為6種樣態，去年銓敘部審定通過的因公死亡案中，以「於執行職務、公差或辦公場所猝發疾病」12件最多，其次是「因公往返，猝發疾病、發生意外或危險」5件居次，「冒險犯難或戰地殉職」掛零。

申請案中有4件申報的因公死亡情節，在審定時被逕行修正，例如有一件是警察擔任偵查勤務時猝發疾病身亡，原來申請適用「冒險犯難」，最後審定被改為「執行職務發生危險以致死亡」，加發一次撫卹金從加給50％降為25％。

也有人審定後被調高，有1件是在上班時間外出送公文發病猝死，原申請按照「因辦公往返，猝發疾病、發生意外或危險以致死亡」撫卹，1次撫卹金可加給10％，但銓敘部審定認為應適用「執行職務、公差或辦公場所猝發疾病以致死亡」，可加給15％。

另有15件申請因公撫恤卻未通過審查，大部分都是被認定只是一般病故，或是墜落、車禍意外死亡，與執行職務無關。