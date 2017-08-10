馬英九涉入教唆殺人？馬辦駁斥：胡亂指控

2017-08-10 12:03

〔記者施曉光／台北報導〕針對涉嫌前立委蔡正元服務處槍擊案犯嫌翁炳堯聲稱將自首並告發前總統馬英九涉及教唆殺人，馬英九辦公室發言人徐巧芯今日強力駁斥其毫無證據、胡亂指控。

徐巧芯說，中華民國是有言論自由的民主國家，並不代表言論能夠無限上綱，這起槍擊案發生在2004年7月28日，馬英九第一次擔任國民黨主席是2005年8月19日至2007年2月13日，第二次擔任則已經是2009年的事，由此可見翁炳堯的說法單只是從時間點上來看，就完全說不通，馬英九完全沒有任何理由參與此樁槍擊案。

徐巧芯指出，仔細閱讀控告馬英九涉及教唆殺人的理由，竟然只有一條「顧慮及馬英九時任總統大位始噤聲」，在翁炳堯所述的「犯罪事實」當中，完全沒有直接指出是他參與槍擊是來自於馬英九的教唆，也並未提出任何證據，卻把馬英九也列入教唆殺人的告發對象，實在是荒唐至極。

她說，所謂「顧慮及馬英九時任總統大位始噤聲」這句話的意思，不就是代表馬英九並沒有任何指示或要求不准他向檢方誠實說明案情？連自己都知道此案與馬英九顯無關聯，為何還硬要指控馬英九涉及教唆殺人？

徐巧芯強調，或許很多人各自有不同的目的，用各種手段針對馬英九，但真相只有一個，那就是馬英九從未涉入翁炳堯所指控的教唆殺人案，她要一些唯恐天下不亂的人，千萬不要低估民眾的智慧。