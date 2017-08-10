打造玉山學者遭質疑 林全：遴選應嚴謹要教育溝通

2017-08-10 12:01

〔記者李欣芳／台北報導〕教育部要延攬、打造「玉山學者」遭質疑，面對多位學者連署質疑這恐獨厚特定群體，造成學界世代與社群的分裂更深，行政院長林全今天上午表示，有關學者提出的意見，如學術倫理、計畫評審標準、忽略潛力青年學者的培育等疑慮，請教育部及科技部再廣泛進行意見徵詢與溝通，並適度進行調整，使計畫更為完備可行，未來在玉山學者的遴選程序上，也應更為周全嚴謹，將不同學門領域特性納入考量。

教育部長潘文忠回應說，相關計畫有三大部分，王山學者只是其中之一，這項計畫不會是窄化、偏頗或侷限單一領域的學者。

由多位年輕學者組成的台灣社會研究學會，近日發起連署聲明，表示對教育部提出的「玉山計畫」，及科技部提高研究計畫主持費兩項政策深感不安，「這兩波銀彈攻勢恐獨厚特定群體，造成學界世代與社群的分裂更深」，籲請行政院在教育部、科技部召開公聽會，諮商取得共識前，不應倉促核定。

林全今天在行政院院會上，聽取「大專校院留才及攬才計畫規劃情形」報告裁示說，對照亞洲先進國家，我國高等教育教師薪資水準相對較低，以致優秀師資遭挖角流失情形嚴重。為提升高教競爭力，教育部規劃推動的玉山計畫，以及科技部規劃調高專題研究主持費，以調整獎勵誘因、強化產學研連結，立意良好，但以下事項，仍請妥善處理：

首先，林全說，玉山學者補助以3年為1期，雖然期滿可再申請，但對於國際人才仍欠缺穩定誘因，請教育部再強化相關配套措施。

其次，林全表示，有關學者提出的意見，如學術倫理、計畫評審標準、忽略潛力青年學者的培育等疑慮，請教育部及科技部再廣泛進行意見徵詢與溝通，並適度進行調整，使計畫更為完備可行。

林全說，第3，另為有效延攬及留任優秀教研人才，除請教育部研議賦予大專校院更大的選才彈性，以符合學校自主發展的用人需求外，也請教育部會同人事總處，加速訂定穩定、可行的大專校院教師待遇或彈性薪資制度，並於3個月內向他報告。