限電危機解除 林全：感謝國人共體時艱

2017-08-10 11:25

〔記者李欣芳／台北報導〕供電轉趨穩定，解除紅燈限電警戒，行政院長林全今天上午表示，這次台中火力發電廠因為破管故障，造成意外，台電公司進行了良好的危機處理，使此次危機沒有進一步惡化，他向所有不眠不休、努力確保供電穩定的同仁所付出的辛勞，表達最高的敬意與謝意，並感謝配合節電的公部門同仁等所有國人共體時艱，讓尖峰用電得到有效緩解，順利渡過這次難關。

林全今天主持行政院院會時表示，花蓮和平電廠輸電鐵塔日前因尼莎颱風吹襲倒塌，對電力供應造成影響，在台電及各相關單位同仁的全力搶修下，預計本週日即可恢復送電，較原訂工期提早2天；另大林電廠新發電機組，也在同仁的努力下，開始投入發電運轉，使此次限電警戒得以解除。

林全說，除了台電同仁的努力之外，也看到政府公務部門同仁配合降低尖峰用電，做了許多犧牲，同時許多企業與民眾，也都能自發性積極的採取各項節電措施，共體時艱，讓尖峰用電得到有效緩解，順利渡過這次難關，林院長在此向所有國人表達感謝。

他指出，推動能源轉型是政府的既定政策，不會因為這次危機而有所改變；這次危機也更增加我們的決心和未來努力，這次因為天災引起的限電警戒，也讓我們瞭解到轉型過程中可能面對的挑戰。因此，政府部門必須要務實檢視各項能源轉型計畫的執行進度，並做好配套措施，務必使能源轉型如期如質完成，打造一個能源充裕、安全永續的國家環境。