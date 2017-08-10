痛批民進黨停建核四「爛帳」 新黨發動公投

新黨將發動公投，讓全民要求拒絕為核四停建所致的債務買單。（記者鄭鴻達攝）

2017-08-10 11:09

〔記者鄭鴻達／台北報導〕近期限電措施引發爭議。新黨今日召開「核四爛帳，我不買帳」公投記者會，痛批民進黨、極端民粹團體造成核四停建，已累積逾2838億元負債，不會缺電的神話也破功，新黨將發起公投，拒絕政府調整電價、加稅、增列預算讓全民買單。

新黨發言人王炳忠表示，台灣本來核四可確保發電充足，但經扁政府停建又續建，加上馬政府時期在民進黨前主席林義雄以命要脅下「封存」，如今蔡政府將進一步廢核，讓民進黨「不會缺電」的神話破功，造成逾2838億元的爛帳，還讓公務員及老百姓遭殃。

王炳忠說，先前蔡英文曾承諾10年不漲電價，如今卻在帶風向說台灣的電價比國外便宜，變相剝削民眾，未來將先完成第一步提案連署，在網路、臉書公布提案連署文件，在8月20日的黨慶大會，也歡迎民眾遞連署書，若到第二關連署，就能會到各地擺攤巡迴。

新黨文宣委員會副主委林明正說，當初有150個以上的反核團體脅迫馬政府廢核四，帶頭大哥是「林聖人」林義雄，帶頭大姊則是蔡英文，新黨在6月底即呼籲林出來面對，如今缺電問題越演越烈，「林聖人」依然神隱，證明民進黨是台灣最大政治詐騙集團。

新黨新媒體工作群召集人蘇恆指出，民進黨政府在缺電後，先讓公務員停吹冷氣，後續也只能加大火力發電，增加碳排量，威脅人民健康，更會因此刺激全球暖化，未來除了面對限電措施，恐怕就是調漲電價，最可悲的，就是全民成為「能源貧窮」的受害者。

王炳忠拿出放大的「2838億元大支票」，抬頭寫有「停建核四龐大負債及衍生虧損」，表示屆時將拿這支票及公投連署書，去找林義雄及蔡英文，詢問兩位是否買單。王炳忠強調，公投目的是要讓該負責的人負責，若民進黨無法負擔負債，就應修正錯誤政策。

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