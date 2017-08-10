不當黨產條例1週年 國民黨轟：違法亂紀、罄竹難書

2017-08-10 11:06

〔記者施曉光／台北報導〕不當黨產處理條例通過迄今屆滿1週年，1年來遭行政院黨產會追討黨產的國民黨，今天以「違法亂紀、罄竹難書」8字形容，痛批不當黨產委員會委員立場偏頗，質疑黨產會委員在歷次聽證會的發言、主張，幾乎全是批評、抹黑，把聽證會變成潑糞大會，而且一再做出違法的行政處分，並寄望各級法院的法官及大法官，體認司法是正義的最後一道防線。

國民黨指出，黨產會幾乎所有委員及職員都是綠營人士擔任，不符黨產條例第20條所訂「本委員會應超出黨派之外，依據法律公正獨立行使職權」，而且歷次聽證會的主持人，也完全是由正、副主委主持，而非以遴選方式，選定客觀、中立的專家學者擔任。

國民黨表示，黨產條例適用對象有10個政黨，黨產會卻只針對國民黨調查，對於很明確是以不相當對價由國民黨脫離的法人團體或機構例，如台綜院、世界基金會，卻不調查。

此外，針對國發院土地買賣案，國民黨說，法院早已三審定讞，黨產會卻又另行召開聽證會，民進黨中央還配合加碼抹黑。

國民黨並以過去內政部針對桃園航空城土地徵收的聽證會為例，就總共舉辦30場，質疑黨產會舉辦聽證會的程序毫無章法，有的先舉行預備聽證，有的則無，1次聽證就做出行政處分，而且聽證會所引用資料錯誤、變造層出不窮，以及大多屬二手資料，經該黨指責後，仍不更正。

國民黨強調，像是「革命債券」的黨產，最早涉及孫中山革命時期（清末民初），民進黨政府卻以90年代東西德統一後的西德法令，做為處理的準據，而且我國憲政制度經歷軍政、訓政，36年12月25日才行憲，與德國之歷史背景完全不同，如何強行套用？