外交部發言人王珮玲 轉調北美協調會秘書長

2017-08-10 10:58

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部人事異動，外交部發言人、公眾會執行長王珮玲將轉任北美事務協調委員會祕書長。外交部發言人職務現由公眾會副執行長李憲章代理，據悉李憲章也將出任新任發言人。另北美司司長薛美瑜則赴美國華府任我駐美副代表。

王珮玲曾派任美國6年，曾任我駐美副代表、駐美政治組組長與外交部新聞司科長，2015年7月返台後隨即接任公眾會執行長兼外交部發言人。王珮玲嫻熟媒體事務與美國業務，歷經外交部前部長林永樂及現任外交部長李大維兩任部長，於發言人職位任內表現穩健，於外交部內及對外皆獲好評。

外交部新任發言人人令尚未發布，不過據悉，發言人職位將由李憲章接任。李憲章曾任駐英代表處組長與亞太司科長，2014年9月接下公眾會副執行長職務。

薛美瑜則曾任我駐捷克代表，歷經北美司與駐美代表處等歷練，是首位女性北美司長，對美事務經驗豐富，將赴美任駐美副代表，繼續發揮所長。原駐美副代表陳立國則回部接任北美司長。

另，前巴拿馬大使曹立傑外派秘魯代表，將於本週六出發；國合會秘書長施文斌調任波蘭代表，原代表陳銘政回部；禮賓處長張雲屏外派匈牙利代表，原代表唐文龍退休，原國傳司副司長梁鴻昇接禮賓處長；原北協秘書長王樂生外派葡萄牙代表，原代表林正惠回部；外交部南部辦事處處長陳柏秀外派駐阿曼代表。