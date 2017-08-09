勞退準備金不足 高市府：動支預算賸餘款加速撥補

2017-08-09 17:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕針對高雄市政府的勞退準備金不足，市府強調，已動支預算賸餘款提撥，截至今年3月，共撥補12.5億元，已大幅改善退休金提撥不足額率。

勞基法修法增訂，雇主應於每年3月底前，足額提撥前1年符合退休條件勞工退休金，勞動部提供給立法院預算中心報告顯示，截至今年3月底，全國共有12縣市未能提足舊制勞工退休準備金專戶，其中以高雄市未補足20億元最高。

對此，高市府下午發表聲明強調，關於職工勞退準備金，高市府有4000多位職工已達提撥資格，應提撥勞工退休準備金總額相對高，僅次於台北市政府，不足額率並非最高。

高市府指出，為維護職工權益與執行中央修法內容，已加速完成勞工退休準備金差額撥補計畫，市府已動支105年度人事費等相關預算賸餘款約6.6億、106年度預算5.9億元提撥，截至今年3月止，合計已撥補12.5億元，較原定撥補計畫提前補足7.5億元，已大幅改善退休金提撥不足額率。

高市府表示，在配合勞動部漸進輔導原則下，市府已訂定3年補足差額提撥計畫，計畫分3年預計於106年、107年及108年，分別撥補5億元、7.5億元及12.5億元，以補足勞工退休金提撥不足差額。

高市府說，市府自105年度起，運用賸餘款加速撥補，106年底也將運用人事費、市府統籌科目退撫金、公務人員待遇福利等相關預算賸餘款，撥補至各專戶，希望早日完成計畫目標。

高市府強調，為保障職工的退休權益，市府從未短付退休職工退職金一毛錢。