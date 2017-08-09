同婚登記訴訟重啟 同婚團體：政院應盡速提出民法修正案

2017-08-09 17:17

〔記者彭琬馨／台北報導〕婚姻平權大法官釋憲結果出爐後，台北高等法院今再度針對同志結婚登記行政訴訟案開庭。婚姻平權大平台今發出新聞稿表示，行政院應於立法院開議前，儘速提出行政院版婚姻平權民法修正草案，也呼籲行政院同婚專案小組不宜排除同性配偶「共同收養」孩子的權利，做出違憲的差別待遇。

2014年台北市一對女同志方敏及糖糖到中正區戶政事務所登記結婚遭拒，台北高等法院在大法官做出748號解釋後首度針對同婚登記案件開庭。對此婚姻平權大平台指出，行政院於釋憲後成立的同婚專案小組，在6月連續3週開會後，已陷入停滯，除7月19日再開過一次會議之外，已許久沒有進展。且7月唯一一次會議中，竟討論反同團體的憂慮，而非針對大法官釋憲所指示如何給予同性配偶在養育子女、擁有法律上親權的「平等保障」。

婚姻平權大平台表示，行政院在立法院開議前，應儘速提出行政院版婚姻平權民法修正草案，以減少社會歧視擴散與資源耗費。從德國過去經驗可知，若能早日修正民法、落實婚姻平權，人民無需一再提起訴訟，國家亦可節省許多司法資源，社會也會因平等法案的通過，減少歧視與對立撕裂。

婚姻平權大平台指出，政府應同時修改「人工生殖法」，讓女同志配偶可以比照不孕的異性夫妻，擁有合法且平等的權利生育子女，並讓所生的子女可以依人工生殖法視為婚生子女，享有雙親法律身分的保障與照顧，以符合子女最佳利益原則。

婚姻平權大平台主張，若執政團隊遲遲無法提出法案，為免同志及子女不斷陷於未受法律保障之苦，立法院下會期應儘速協商審議去年底初審通過的2個版本民法修正草案，以及同步修正「人工生殖法」增訂擴及於女同志配偶的方式，盡速通過大法官釋憲所要求的修法。