黃國昌晚上參訪台中地院 想要「夜宿」

2017-08-09 16:52

［記者楊政郡／台中報導］時代力量立委黃國昌，上週來函台中地院表示想觀察刑事訴訟法新制夜間不偵訊、聲押案律師閱卷權、司法基層人力不足情形、勞動權保障現況等，並未要求台中地院任何配合事項，黃國昌在自己臉書上說想要「夜宿」，據悉，預計晚上7時30分到。

台中地院上週五接到黃國昌立委辦公室傳真來函，表示想參訪地院，並觀察上述4項司法新制施行後的狀況，並沒有要求地院有任何配合，法院會指派專人接應，盡量給予配合。

黃國昌在臉書上說，推動司法改革正視基層過勞，很難想像有一份繁重的勞務工作從8點上班到下午5點後，還要再接續值勤到隔天上午8點，然後再接續上班到下午5點。6月在立法院舉辦「如何改善法院基層人力不足公聽會」，聽到這種連續工作超過30小時的職務，老實說，十分驚訝，卻是地方法院「法警」工作的日常，令人驚訝的是值勤的15小時，每小時工資60元，還不及法定最低工資的一半。

某些長官說，法警「值勤」時間沒什麼事作、可以適度休息，所以無論是前述的「超高工時」還是「超低工資」，應該還算合理。

然而，聽到法警反映的意見卻大不相同。從人犯戒護解送、製作押票，到警衛巡邏、回應公務電話，都是法警深夜「值勤」時的工作常態，非常忙碌。

到底誰說的比較接近真實情形呢？為了究明，決定實地過夜了解情況。