地方黨部主委直選 國民黨中常會通過草案

2017-08-09 16:20

〔記者施曉光／台北報導〕準國民黨主席吳敦義820將上任，為兌現競選支票，因應2018地方選舉佈局，國民黨中常會今日通過地方黨部主委直選辦法草案，將提報820全代會討論通過，預定9月公告，10月辦理投票。

雖然草案是採地方主委全面直選規劃，除非無人登記參選，才由黨中央指派代理主委，但據組發會代理主委李哲華指出，目前已有黨代表連署提案，以因應縣市長選舉、勝選目標為由，避免全面直選影響部分直轄市、縣市長選舉，建議授權由黨中央分階段實施直選，因此國民黨首次由黨員投票產生的地方主委，可望不會全面實施。

此外，國民黨中常會也另通過黨主席選舉辦法修正草案，將一併提報全代會處理，草案中將過去黨員投票資格由現行入黨、回（恢）復黨籍滿4個月，延長為須屆滿1年，未來首次舉行的地方黨部主委選舉投票，也將比照辦理，但考量520黨主席選舉時的投票資格為4個月，基於制度的衡平性，地方主委直選辦法草案中明定一項但書規定，106年黨主席選舉已具有投票資格者不在此限。

換言之，即便入黨或回（恢）復黨籍未滿1年的黨員，但在520黨魁選舉具有選舉人資格的黨員，仍然可以參加10月份的地方黨部主委選舉投票。

此外，原本國民黨規劃9月公告地方黨部主委全面直選，10月投票產生新主委，除非無人登記，才由黨中央指派代理主委，但黨內擬在全代會通過時以附帶決議方式，授權黨中央因地制宜，採取分區、分階段辦理直選。

據指出，未來登記參選地方黨部主委的資格，必須曾任或現任區級黨部主委或書記以上幹部，年滿23歲以上，黨齡屆滿1年以上，並符合「排黑條款」規定，才具有候選人登記資格。

根據國民黨主席選舉辦法修正草案，未來國民黨主席選舉將由現行的二輪投票制，改為一輪投票制，除非同額競選者，得票率必須過半數外，如果是二名以上候選人競爭，將由得票數相對多數者當選，不再像過去如果一輪無人過半，必須進入第二輪投票。

同時，國民黨中常會今日也通過黨章修正案，除增訂地方主委任期為2年，若出缺即不再補選，並特別增訂「新住民條款」，比照榮民、身心障礙、原住民等族群，給予黨代表、中央委員席次分別5席與3席的保障名額。

國民黨中常會今日還通過一項人事案，懸缺已久的考紀會主委一職，由政和律師事務所主持律師魏平政代理。