柯P看蓮花 遇華榮市場居民抗議

2017-08-09 13:42

〔記者鍾泓良／台北報導〕柯市府去年公布「士林再生計畫」，預計要將位於美崙街、華聲街的海砂屋華榮市場，透過公辦都更方式，改建為公共住宅及市場的11層大樓。但台北市長柯文哲上午在士林雙溪公園出席大王蓮活動時，遇到民眾抗議。福佳里華榮居權會召集人周佳君表示，大王蓮有限重規定，華榮超市大樓周邊同樣有空間負載限制，北市府卻要在該處興建112戶的公宅；柯文哲收下民住陳情書後，不發一語便離去。

華榮居權會召集人于翠玲強調，居民不反對公宅，但「華榮市場都更案」位於袋地，實在無法容納大量體建築物，認為新建築物高達11樓，將會破壞周邊日照權、景觀及交通。她也提到周邊屬於4米巷道，無論是發生災難時的雲梯車、施工中的工程車都難以進入，而完工更會衝擊周邊交通。

周佳君說，士林再生計畫徒具形式而已，只是把一棟舊大樓拆除，再蓋新大樓，「真正的再生是要坐下來跟居民好好談的。」而她也根據台灣省結構技師公會報告內文指出，華榮市場海砂屋可以補強解決，並非必須拆除。

都更處於今年1、4及7月召開3次公聽會，但居權會認為公聽會只是在打官腔，對民眾意見實問虛答，讓公民參與、公開透明淪為口號。他們要求市府不要在此興建大量體建築，而是要興闢立體公園，並要與居民組成專案小組，納入居民意見才能改建。