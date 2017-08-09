替偏鄉教育找解決方案 綠委下鄉辦論壇

2017-08-09 13:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕民進黨立委鍾佳濱今表示，將自明天起至10月底止，在全台北中南東舉辦10場「偏鄉教育巡迴論壇」，針對偏鄉教育發展困境，展開蒐集各界修法意見，預計下會期推動修法，盼能盡早解決偏鄉教育問題。

民進黨立委鍾佳濱與黨內十多位關心教育議題的立委、全國師資培育機構上午共同召開記者會，宣布將自8月10日起至10月31日止，於全台發起偏鄉教育論壇，以解決偏鄉教育資源不足的各種問題。

鍾佳濱表示，偏鄉教育最核心的問題在於師資流動率太高，為解決此問題，黨內立委已提出相關修法，此次規劃在全台舉行論壇，主要是希望能更貼近教育現場的需求。

他認為，應透過論壇蒐集更多利害關係者的意見，先由師培中心邀集現職、流浪教師，再結合教育現場的校長、地方教育機關，對法案要點表達意見，也就是說，未來法案內將容納各教育現場的需求，而不只是立委們的想法。

民進黨立委蘇巧慧則認為，多位立委提出的偏鄉法案主要都是希望能讓偏鄉教師能留下來，因此透過提高待遇、員額，讓老師能握有更多教育資源，也希望透過論壇蒐廣納各界意見。

負責籌畫論壇之一的政治大學教育學院院長吳政達也表示，偏鄉教育最大問題在於師資穩定度不高，招聘不易、進而影響學生學習表現。

「偏鄉教育巡迴論壇」以「招得來」、「留得住」、「教得好」三大目標為題，最後的全國場次定在10月底，將由立委吳思瑤主辦。＃

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