獨家》遭賤賣？黨產會調查：中影股價被嚴重低估

台北地檢署偵辦「三中」中影案，行政院黨產會8月16日將就中影召開聽證程序。（資料照，記者鹿俊為攝）

2017-08-09 14:26

〔記者楊淳卉／台北報導〕台北地檢署偵辦「三中」中影案，行政院黨產會8月16日也將就中影召開聽證程序。據了解，黨產會最新調查發現，當時中影以每股65元賣出的鑑價價額，嚴重低估中影資產價值，涉及賤賣，包括「中影每股淨值」、「類比公司淨值調整數」、「股價調整數」等計算方式皆有瑕疵，就連中影會計師林寬照都向黨產會直言，中影股價鑑價計算方式「嚴重低估中影公司土地價值」。

國民黨營事業中投公司2006年以每股65元、總價31億餘元出售中影予買家羅玉珍、莊婉均，遭外界質疑賤賣中影資產。根據中投公司委託衡平資產鑑定公司製作「中影公司股權交易價格合理評估報告書」記載，每股65元是以「72.49元X1.09倍X81%」公式算出。

其中，72.49元為中影94年度「每股淨值」，是以中影94年度財報記載之股東權益42億4663萬8873元、除以當時中影總股數5857萬8500股算出；1.09倍的「類比公司淨值調整數」是以台肥、台鹽公司作為類比公司，取兩家公司2004年1月至2006年3月間每股價值除以淨值之比例平均後算出；81%則為「股價調整數」。

據悉，黨產會今年逐步約詢中影交易案相關人事、會計師等。在94年中影每股淨值72.49元部分，中影會計師林寬照向黨產會坦言，上述94年中影財務報表是以「土地公告現值」認列中影土地重估值，會嚴重低估中影土地價值，當時也僅以新世界大樓、中影文化城、屏東光華戲院、梅花戲院進行重估，未就中影名下其他不動產納入重估。

據悉，林寬照也向黨產會表示，由於房屋減損又被認列在財務報表，中影淨值也會被低估。亦即，在「雙重低估」下，中影每股淨值72.49元無法反應中影當時名下所有土地實際價值。

至於1.09倍的「「類比公司淨值調整數」來由，黨產會也調查發現，股價評估報告選擇以台鹽、台肥作為類比公司時，並未事先確認2公司固定資產總額佔全部資產總額的比重，是否與中影公司固定資產比重相當，連衡平公司中影股價報告的評估人張錦耀都認為有瑕疵。

至於81%之「股價調整數」部分，據悉，黨產會詢問張錦耀「為何是81%而非其他數值」時，張錦耀也未能提出具體算式，僅表示「以81%作為調整數是相當主觀的」、「中影是未上櫃的股票，有流動性問題，所以就大概打個8折，以81%調整計算。」

據悉，當時負責中影交易案的中投公司曾忠正、簡錫塘均表示對計算方式不清楚。

此次聽證程序爭點為「中影是否曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營；且其82.56%股權於2006年4月27日以每股65元讓售予羅玉珍、莊婉均，是否以相當對價轉讓而脫離國民黨實質控制？」