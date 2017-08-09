沒摔下水！85公斤柯P穩坐大王蓮

台北市長柯文哲出席「2017大王蓮奇幻漂浮」開幕活動，並親自體驗輕功水上飄的感覺。（記者朱沛雄攝）

2017-08-09 12:50

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市工務局公園處在士林雙溪公園培育來自亞馬遜、全世界葉片面積最大的大王蓮，葉片直徑可達1、2公尺寬，可以乘載成人。台北市長柯文哲今天上午到場時表示，據他了解大王蓮的載重是50到70公斤，自爆自己已經到85公斤，「有一點毛毛的，等一下坐坐看會不會有問題」，要大家拭目以待。而柯最後穩坐大王蓮未落水，還與一旁蓮花仙子合影，後來也安心比出勝利手勢及打坐入定。

柯文哲說，世大運8月19日就要開幕，將有1萬2千名隊職員來台北，「所以我們也在想有甚麼東西給人家看。」而現在雙溪公園的大王蓮可以長到170公分，要感謝公園處的同仁細心照料。

公園處表示，大王蓮為生長在亞馬遜的植物，而台北雙溪公園是單一地點最壯觀的大王蓮景點，從今年4月就選擇水池較深的地點定植蓮株，並克服大王蓮多刺、易受蟲害等問題，讓大王蓮順利長大。即日起至9月15日1個月時間開放民眾欣賞，而今年也舉辦8場400個名額的大王蓮乘坐體驗。而雙溪公園除了大王蓮之外，也有栽植500株色彩不同的睡蓮、觀音蓮等，讓民眾夏日欣賞蓮景。

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